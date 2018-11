Localizamos dous novos executados polo fascismo no Val do Límia 

Após a informaçom extraída do trabalho de campo realizado nos últimos meses, constatamos confirmaçom de dous novos executados polo fascismo no Val do Límia.

A investigaçom que promove o Comité pola Memória Histórica do Val do Límia deu hoje novos frutos ao encontrar em Bande as atas de defunçom de Juan Manuel Álvarez Álvarez e Jenaro Alonso Santos.

Con toda probabilidade Juan Manuel Álvarez Álvarez, vizinho de Nigueiroá, de 62 anos e pai de seis filhos, falecido 29 de julho de 1936, é o que a memória popular conhece com o alcume de “Noches”. Contrariamente ao que aparece na ata de defunçom como morto no seu “domicílio” a causa de “hemorragia interna”, foi executado na curva de Fontalboa, na estrada de Nigueiroá a Bande, por pistoleiros falangistas. Segundo informaçom da vizinhança que poidemos recolher, estivo toda a noite agonizando, gritando e gemindo a causa das feridas, sem que ninguém o socorresse a causa do terror paralisante que provocava a brutalidade fascista.

Embora ainda nom temos constância documental que o poda confirmar, as fontes orais manifestárom que Juan Manuel Álvarez Álvarez tinha sido um destacado dirigente do ativo Sindicato campesinho de Nigueiroá.

A sua família foi forçada ao exílio. Concretamente a Laura, umha das suas filhas, a Lisboa.

Jenaro Alonso Santos era vizinho de Mexide, tinha 28 anos e padeiro de profissom. Foi executado 30 de julho de 1936. Os seus restos segundo nos confirmou a sua única irmá viva, repousam no cemitério de Santa Comba.

Na ata de defunçom aparece como causa da morte “hemorragia interna”.

Com estas duas novas vítimas confirmadas, já se elevam a vinte o número de executados polo fascismo do Val do Límia.